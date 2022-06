Versorgung : Damit in Traben-Trarbach das Wasser fließt: Neues Pumpwerk in Bengel eingeweiht

Damit in Traben-Trarbach das Wasser fließt: Neues Pumpwerk in Bengel eingeweiht

Von außen unscheinbar liegt das neue Trinkwasserpumpwerk am Ortsrand von Bengel an der Kreisstraße 135, die wegen der Bauarbeiten für neue Leitungen zeitweise voll gesperrt war. Foto: Holger Teusch

Bengel 6000 Einwohner von Traben-Trarbach haben ein Stück mehr Trinkwassersicherheit. Das kostbare Nass wird von einem neuen Pumpwerk aus dem Alftal durch neue Leitungen an die Mosel transportiert. Die rund 20 Millionen Euro teure Anlage wurde nun offiziell in Betrieb genommen.

Das Wasser wird in 56 Grundwasserbrunnen und -quellen gewonnen, in acht Wasserwerken aufbereitet und über ein mehr als 350 Kilometer langes Leitungsnetz verteilt. Dabei sind Rohrleitungen in den rund 100 Orten noch nicht mitgerechnet. Rund fünf Millionen Kubikmeter Wasser werden jährlich gefördert.

Was man gar nicht gebrauchen kann: Wenn das kostbare Nass durch Leckagen versickert. „Das Thema Wasser ist das, was uns in Zeiten des Klimawandels am meisten betrifft“, sagte Ministerin Eder bei der offiziellen Inbetriebnahme. Rheinland-Pfalz sei von der Entwicklung stark betroffen: höhere Durchschnittstemperaturen, mehr Hitzetage, geringere Niederschlagsmengen auf der einen, Starkregenereignisse auf der anderen Seite, bei denen das Wasser gar nicht versickern könne. Um rund ein Viertel sei die Grundwasserbildung bereits zurückgegangen, so die Umweltministerin. Ausgaben in die Trinkwasser-Infrastruktur sind Zukunftsinvestitionen. „Wasser ist unser Lebensmittel Nummer eins“, sagt Heintel und weiter: „Für viele ist das eine Selbstverständlichkeit, aber man mag sich nicht vorstellen, wie es ist ohne sauberes Trinkwasser.“