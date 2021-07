Sport : Rennradnetz geht an den Start

Hunsrück/Nahe In der Bike-Region Hunsrück-Nahe gibt es bereits sechs Touren mit verschiedenen Schwerpunkten.

Mit der Hilfe engagierter Rennradfahrer aus der Region konnten bereits sechs Strecken umgesetzt werden. Beteiligt an der Planung waren Jochen Lang, Michael Dietz, Stefan Conradt, Timo Risch, Tobias Buchen (alle RSC Blitz), Michael Krämer (Hotel zur Post in Kell am See), Matthias Klein (Hotel zum Felsenkeller in Sohren), Stephan Zanders (Zandersdesign), Friedhelm Götz (Bike & Hike Idarwald, Cannondale Museum), Klaus Wilhelm (SooNahe) und Tobias Witzack (Bike Guide).