Fleisch-Spieße von Holzkohlegrill Neu eröffnet: Restaurant „Lezzet“ serviert etwas andere türkische Küche

Keine all zu große Sensation ist meist, wenn in Wittlich neue Imbissbuden eröffnen. Die Neueröffnung von Restaurants erregt dagegen meist große Aufmerksamkeit. Nach den Neueröffnungen „Burger House“, dem asiatischen Restaurant „Koi“ und dem syrischen Restaurant „Atlas“ hat am Rosenmontag in der Kurfürstenstraße ein weiteres Restaurant seine Türen geöffnet.