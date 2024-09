CDU: Projekt könnte Schulstandort stärken Neues Sportzentrum in Traben-Trarbach: Zuspruch wächst

Ein neuer Sportplatz samt Halle, zum Beispiel auf dem Außengelände des ehemaligen Amts für Wehrgeophysik auf dem Mont Royal: Diese Idee treibt Vereine und die Stadt Traben-Trarbach um (wir berichteten). Denn gerade in den Wintermonaten wird der Platz in den Turnhallen der Schulen sowie der Lorettahalle eng und, so die Kritik, der Zustand der Räumlichkeiten sei vielerorts nicht ideal.