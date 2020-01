Mitten im Grünen : Schlafen im Büdlicher Laubwäldchen

Für aktive Naturgenießer gibt es ein neues Angebot: Übernachten in freier Natur am Burgkopf bei Büdlich. Foto: Sleeperoo

Thalfang/Büdlich Außergewöhnlich und nachhaltig übernachten – das kann man ab April in einem Schlafwürfel am Burgkopf. Für die Tourismusstatistik entscheidender dürfte ein anderes Angebot sein.

Raus aus der Stadt und Natur pur schnuppern. Nach einer längeren Radtour oder Wanderung an einem besonderen Ort in freier Natur übernachten. Auf einer Freifläche in den Resten einer ehemaligen Fliehburg vor einer hohen Felswand, mitten im jungen Eichenwald. Mit Blick in ein Tal und auf eine Kapelle. Nicht ganz einfach zu erreichen über einen Felsenpfad. Das ist sicher keine Option für Menschen, die gern im Vier-Sterne-Hotel übernachten. Aber durchaus eine für Menschen, die naturverbunden sind und das Besondere lieben.

Das dachten sich Jörg Schönenberger, Ortsbürgermeister von Büdlich, und Daniel Thiel, Tourismus-Chef in der Verbandsgemeinde Thalfang. Die beiden hatten im vergangenen Jahr zunächst die Idee ausgetüftelt, bei Büdlich eventuell eine Art „Mikroabenteuer“ anzubieten. Unter dem Begriff versteht man Outdoor-Abenteuer, die kurz, einfach und trotzdem aufregend sind.

Info Das Unternehmen Sleeperoo ist ein Start-Up-Unternehmen aus Hamburg. Die Firma existiert seit 2017. Das Konzept überzeugte im Jahr 2018 in der Vox-Sendung „Höhle der Löwen“. Derzeit sind rund um Sleeperoo 13 Personen beschäftigt. Es sind aktuell mehr als 50 Orte deutschlandweit buchbar, darunter im Dinosaurierpark Teufelsschlucht in der Südeifel. www.sleeperoo.de

Und dann sah Thiel im Dinosaurierpark in Ernzen in der Südeifel eine Art Schlafwürfel der Firma Sleeperoo aus Hamburg. Und nur kurze Zeit später flatterte ihm Werbung des Unternehmens ins Büro. Die Hamburger Start-Up-Firma bietet Übernachtungen in Designer-Schlafwürfeln aus wetterfesten Stoffbahnen an, die an ungewöhnlichen Orten aufgestellt werden können. Und was sind Schlafwürfel? Der Ortsbürgermeister von Büdlich beschreibt sie folgendermaßen: „Irgendwas zwischen Caravan und Zelt“. Aber eben nicht auf dem Camping-Platz, sondern in freier Natur.

Die Schlafwürfel sind ausgestattet mit Matratzen, Decken und Kissen und großen Panoramafenstern und „Nachhaltigkeitsfaktor“. Es gibt eine Box mit Snacks und praktischen Kleinigkeiten. Keine Dusche, kein Fernseher, nichts. Lediglich ein WC ist in erreichbarer Nähe. Das ist auch eine der wenigen Bedingungen, die Sleeperoo stellt. Genutzt werden können die sanitären Einrichtungen der nahegelegenen Grillhütte. Lena Schönenberger, die 16-jährige Tochter des Ortsbürgermeisters, übergibt den maximal drei Gästen abends den Schlüssel und die Willkommensbox. Schnell waren sich die Beteiligten handelseinig. Für eine Saison – oder genauer von Mitte April bis Mitte Oktober – steht der Kubus zunächst mal probehalber am Burgkopf. Und nach einem halben Jahr zieht man Bilanz. „Die Idee ist toll“, sagt Schönenberger, der persönlich ein richtiges Zelt bevorzugen würde. Der Thalfanger Tourismus-Chef gerät bei dem ausgewählten Ort ins Schwärmen: „Romantisch, historisch, der Ort hat einfach was. Das Angebot wird mit Sicherheit angenommen.“ Zumal er auch an einer Traumschleife liegt, der Traumschleife „Wasser, Dichter, Spuren“. Der Kubus am Burgkopf erweitert das touristische Angebot um eine originelle Variante. Die Zielgruppe sind laut Thiel die „aktiven Naturgenießer“.

Die Übernachtungszahlen der Verbandsgemeinde werden damit nicht in die Höhe schnellen. Aber das erwartet auch niemand. Dafür wird voraussichtlich ein anderer Beherbergungsbetrieb sorgen: das Familienhotel Hochwald in Horath. Das 160-Betten-Haus steht im Zusammenhang mit einer Insolvenz seit zwei Jahren leer und soll Ende Juni wiedereröffnet werden. „Ein ehrgeiziges Ziel“, sagt Eigentümer Helmut Haumann. „Wenn wir in diesem Jahr 10 000 Übernachtungen erreichen, sind wir zufrieden.“ In Spitzenzeiten seien es mehr als 30 000 gewesen. Bis dahin müsse baulich einiges getan werden. Es gelten beispielsweise neue Brandschutzbestimmungen. Auch die Personalsuche sei durchaus eine Herausforderung.