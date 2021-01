Corona : 15 Neuinfektionen in zwei Wittlicher Altenheimen und zwei weitere Todesfälle im Kreis

Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Bernkastel-Wittlich Dem Gesundheitsamt des Landkreises sind am Dienstag 39 Neuinfektionen mit Sars-Cov2 gemeldet worden. Die Zahl der bislang bestätigen Fälle steigt damit auf 1611. Ein Teil der Neuinfektionen ist unter anderem auf ein Infektionsgeschehen in zwei Senioreneinrichtungen in Wittlich zurückzuführen, bei denen bislang bei 15 Bewohnern und Mitarbeitern das Virus labortechnisch nachgewiesen wurde.

Außerdem wurde der Kreisverwaltung auch der Tod einer 1939 geborenen Covid-19-Patientin und eines 1943 geborenen Covid-19-Patienten mitgeteilt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz des Landkreises steigt von 72,9 am Vortag auf aktuell 79,1. Die häusliche Isolierung endete am Dienstag für acht Menschen, sodass die Gesamtzahl der bislang aus der Quarantäne entlassenen Menschen auf 1384 steigt. Unter Berücksichtigung der Zahl der insgesamt aus der Quarantäne Entlassenen sowie der 37 bislang Verstorbenen beläuft sich die Zahl der aktiven Infektionen auf 190 Personen.

Im Verbundkrankenhaus werden derzeit 19 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon einer intensivmedizinisch.