Coronavirus : Neuinfektionen und Heilungen halten sich im Kreis Bernkastel-Wittlich die Waage

Bernkastel-Wittlich Den zweiten Tag in Folge meldet die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich nun schon eine gleichbleibende Zahl bezüglich der am Coronavirus erkrankten Menschen. Dabei wurden nach Angaben der Verwaltung am Dienstag sieben Neuinfektionen gemeldet.