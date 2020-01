Tradition : Neujahrsempfang in Neuerburg

Wittlich-Neuerburg Der Ortsbeirat von Wittlich-Neuerburg lädt alle Bürger von Neuerburg mit Gästen und Freunden zum Neujahrsempfang am Sonntag, 5. Januar, um 11 Uhr in das Bürgerhaus auf ein paar schöne Stunden in entspannter Atmosphäre zu guten Gesprächen bei einem Glas Sekt und einem kleinen Imbiss ein.