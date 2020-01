Konzert : Trio gibt Neujahrskonzert

Heidweiler (red) Das „Trio-Quintettico“ gibt am Samstag, 4. Januar, ab 19 Uhr ein Neujahrskonzert in der Pfarrkirche St.Vincentius in Heidweiler. Im Anschluss bietet der Musikverein Niersbach-Greverath warme Getränke vor der Kirche an.

