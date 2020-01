Konzert : Gesang und Piano trifft Orgel

Peter Brucker und die Mädels. Foto: TV/Orgelförderkreis St. Marien Rachtig

Zeltingen-Rachtig (red) Das Neujahrskonzert am Sonntag, 12. Januar, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien in Zeltingen-Rachtig steht unter dem Titel „Pop trifft Orgel“. Die regional bekannten jungen Musiker Leonie Kappes und Kathrin Meyer (Foto rechts, Gesang) und Peter Brucker (Keybord) lassen bekannte Songs in neuem Licht erstrahlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken