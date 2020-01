Musik : Neujahrskonzerte im Barocksaal von Kloster Machern

Bernkastel-Kues-Wehlen Beschwingt mit Musik ins neue Jahr starten: Von Böhmen ins „Land des Lächelns“ entführt das Kammerensemble des Karlsbader Sinfonieorchesters im Barocksaal von Kloster Machern.

Die Musiker feiern damit nicht nur die böhmisch-mährischen Melodien, sondern auch den 150. Geburtstag des silbernen Operettenkönigs Franz Léhar mit einem großen Potpourri aus „Das Land des Lächelns“ und „Die Lustige Witwe“. Solisten der Konzerte am Samstag, 4. Januar, 20 Uhr, und am Sonntag, 5. Januar, 11 und 17 Uhr, sind die Zimbalspielerin Johana Klára Kratochvílová, Sopranistin Lucie Kanková, die zweimal den ersten Preis des Gesangswettbewerbs Olomouc in Tschechien gewonnen hat und Tenor Bohdan Petrovič, der bereits mehr als 60 große Rollen spielte. Die Moderation übernimmt die Trierer Schauspielerin Barbara Ullmann.