Kuriose Immobilie : Ein Gebäude wie eine Festung: Ehemalige VR-Bank in Neumagen-Dhron steht zum Verkauf

Die VR-Bank in Neumagen-Dhron steht zum Verkauf. Foto: TV/Verona Kerl

Neumagen-Dhron Wer kauft diese extravagante Immobilie? Das Gebäude der VR-Bank Hunsrück-Mosel in Neumagen-Dhron steht zum Verkauf. Der Preis ist günstig. Doch es handelt sich nicht um ein ganz gewöhnliches Objekt.

Manche Immobilien erregen Aufmerksamkeit, weil sie exponiert und luxuriös sind. Manche fallen auf, weil ihre Architektur unkonventionell und ausgefallen wirkt wie das Design des ehemaligen Bankgebäudes in Neumagen-Dhron. Die 335 Quadratmeter große Immobilie, die seit Anfang Januar auf der Internet-Plattform Ebay Kleinanzeigen angeboten wird, scheint ein echtes Schnäppchen zu sein. Für gerade einmal 300.000 Euro ist sie zu haben. Da sollten doch die Käufer bald Schlange stehen.

VR-Bank Neumagen-Dhron: außergewöhnliches Objekt

Der aktuelle Eigentümer, die VR-Bank Hunsrück-Mosel eG, beschreibt das Gewerbe-Objekt als außergewöhnlich. Das ist es in der Tat. „Das Gebäude besteht aus einem Ziegelhaus aus dem Jahr 1971 mit halbrunden Anbauten, die unterschiedlich genutzt wurden (Büros, Kaffeeküche, Tresor, Archiv und so weiter) und sind alle von der großen lichtdurchfluteten Halle aus erreichbar“, wirbt der Text auf der Internetseite.

Zurzeit steht das Bankgebäude leer. Bereits 2021 schloss die Filiale, ebenso wie die in Veldenz. Die VR-Bank konzentrierte sich auf die Geschäftsstelle in Piesport, die quasi in der Mitte liegt. Aus Kostengründen.

Ein kleines Comeback feiert die VR-Bank in Neumagen-Dhron dennoch. Ab Frühjahr wird die Geschäftsstelle in Piesport umgebaut. Während der Renovierungsmaßnahmen ziehen die Bankangestellten, die aktuell in Piesport arbeiten, nach Neumagen-Dhron um. Doch nur solange, bis in Piesport alles fix und fertig ist. Dann heißt es endgültig: goodbye Neumagen-Dhron. Die Filiale schließt.

Notar wird nach Filialschließung ebenfalls wegziehen

Umziehen wird Ende September auch der Notar, der aktuell in dem Anbau in Würfelform praktiziert. Dieser wurde 1992 nachträglich auf dem zirka 961 Quadratmeter großen Grundstück errichtet, um Platz für weitere Büros sowie Sanitäranlagen zu schaffen.

Der Architekt, der die Idee zu diesem ungewöhnlichen Design mitten in dem gut 2200-Seelen-Ort hatte, heißt Peter Kort. Der Neumagen-Dhroner Bürger starb im Jahre 2016 und war Mitglied im Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) im Landesverband Rheinland-Pfalz. Der BDA fördert gute Architektur und Baukultur, seine Mitglieder stehen für Qualität und persönliche Integrität. So wie Peter Kort. 2008 etwa nahm er im Kreishaus Wittlich an einer Ausstellung über beispielhafte Projekte rheinland-pfälzischer Architektur teil. Ein weiteres öffentliches Objekt, das viele kennen und das Kort entwarf, ist etwa die Sparkasse in Piesport.

An der VR-Bank wurde nicht gespart

Gespart wurde damals an dem Neumagen-Dhroner Gebäude, das über neun Zimmer verfügt, jedenfalls nicht. In der großen Eingangshalle glänzt ein Fußboden aus hochwertigem Marmor. Eine Ölzentralheizung versorgt das Gebäude mit Wärme. Auf einem kleinen Freisitz können Mitarbeiter Pause machen und die Sonne genießen.

Um allerdings die Immobilie in ein Gebäude zu verwandeln, das den Anforderungen des 21. Jahrhunderts entspricht, braucht es verschiedene innovative Einfälle. Allein schon wegen der halbrunden Büros mit den relativ kleinen Fenstern und der energetischen Herausforderungen. Dennoch: Das Objekt sei vielfältig nutzbar, sagt eine Angestellte der Immobilienabteilung der VR-Bank in Morbach. Vieles sei machbar, eine Nutzung als Büroräume oder für Praxen hält sie ebenso für möglich wie eine Vinothek, die man dort einrichten könne.

Seitenansicht der VR-Bank in Neumagen-Dhron.Das Gebäude aus den 70er Jahren steht zum Verkauf. Foto: TV/Verona Kerl

Bürgermeister favorisiert Büros oder Praxen

Bürgermeister Dirk Doppelhamer sieht dem Verkauf mit gemischten Gefühlen entgegen. Ihm wäre es lieber, die VR-Bank Hunsrück-Mosel eG würde im Ort bleiben. Doch der Wegzug ist beschlossene Sache. Nun bleibt ihm nichts weiter übrig, als zu hoffen, dass das Bankgebäude schnellstmöglich einen Käufer findet. „Grundsätzlich sehe ich darin Büros oder Praxen.“ Nach Umbaumaßnahmen und mit etwas Fantasie könnte man das Haus vielleicht sogar touristisch nutzen. „An dieser Stelle hat früher das Gasthaus Hoffmann gestanden“, erinnert sich der Ortschef. „Es war ein Treffpunkt für die Vereine mit alten Holzbalkendecken und einem Tanzboden.“ Er sei jedenfalls sehr gespannt darauf, „wer die Immobilie nun kauft. Das bringt wieder Leben in den Ort, wenn die Leute, die dort arbeiten, in Neumagen-Dhron zu Mittag essen oder einkaufen. Ein Geschäft wäre natürlich eine Bereicherung für das Angebot im Ort.“