Treffen historischer LKW geplant Oldtimer-Fan: Warum ein Moselaner alles rund um Krupp-Fahrzeuge sucht

Neumagen-Dhron · Oliver Mahlo plant für Mai in Neumagen-Dhron ein Treffen historischer Krupp-Lastwagen. Der 60-Jährige sammelt alles, was mit den Fahrzeugen zu tun hat. Warum er auch in der Region Spuren sucht und was er sonst noch plant.

16.01.2024 , 08:17 Uhr

Die magischen drei Ringe: Oliver Mahlo sammelt alles, was mit historischen Krupp-Lastwagen zu tun hat. In einer Halle neben seinem Wohnhaus in Neumagen-Dhron sind die Sammlerstücke zu finden. Foto: Petra Willems Foto: TV/Petra Willems

Sie heißen Tiger, Drache, Titan oder Büffel: die markanten Kraftlastwagen, kurz Krawas, die das Unternehmen Krupp einst in Deutschland herstellte (siehe Info). Die Produktion wurde 1968 eingestellt. Einige Fans und Anhänger der Fahrzeuge finden sich aber heute noch in Deutschland und den angrenzenden Ländern, wie Oliver Mahlo weiß.