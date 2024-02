Praxis Dr. Dirk Ohlmann Wittlicher Neurologe findet keinen Nachfolger

Der Mangel an Neuologen und Psychiatern im Landkreis Bernkastel-Wittlich wird sich im Sommer weiter verschärfen. Ende Juni schließt die Praxis von Dirk Ohlmann in Wittlich – das ist nun definitiv. Lange hatte der Mediziner noch gehofft, einen Nachfolger oder ein Nachfolge-Team zu finden (wir berichteten), zwei Interessenten hatte es gegeben. Doch diese Hoffnung hat sich inzwischen zerschlagen, wie die Praxis auf TV-Anfrage mitteilt. Die beiden jungen Mediziner hätten sich die Nachfolge am Ende nicht zugetraut.