Weniger Autos Neue Verkehrsführung für Wittlicher Neustraße? Geschäftsleute haben Bedenken

Die Neustraße beschäftigt die Wittlicher Stadtpolitik schon lange – und liefert jetzt erneut Gesprächsstoff. Grund dafür ist, dass an der innerstädtischen Neustraße schon so ziemlich jede Verkehrsführung ausprobiert wurde: Erst war sie eine ganz normale Straße. Man konnte sie hinauf in Richtung Post und hinunter in Richtung Marktplatz fahren. Dann kam ab 1993 die Zeit der für Autos voll gesperrten Fußgängerzone, und es gab Ärger. Geschäftsleute machten die Sperrung für den Niedergang der Innenstadt mitverantwortlich. Sie demonstrierten im Jahr 2005.