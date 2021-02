Feuerwehr : Neuwahl in der Zugführung der Katastrophenschutzeinheit

Neuwahl in der Zugführung der Katastrophenschutzeinheit

Kinheim (red) Thomas Roth hatte aus persönlichen Gründen um die Entbindung von seiner Funktion als Zugführer der Katastrophenschutzeinheit Löschzug-Wasser Kinheim (LZ-W Kinheim) gebeten. Daher wurde eine Neuwahl dieser Funktion durch die Wahlberechtigten notwendig.

Unter Vorsitz von Bürgermeister Marcus Heintel fand die Wahl in Anwesenheit des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs des Landkreises Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch, der Zugführung der Katastrophenschutzeinheit LZ-W Kinheim, der Wehrleitung der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach sowie der Wehrführungen der Freiwilligen Feuerwehren Kinheim und Kröv statt. Der bisherige stellvertretende Zugführer Andreas Kaufmann wurde einstimmig zum neuen Zugführer der Katstrophenschutzeinheit Löschzug-Wasser Kinheim gewählt. Für die nun freigewordene Position eines stellvertretenden Zugführers der Katstrophenschutzeinheit wurde Uwe Sausen ebenfalls einstimmig gewählt. Bürgermeister Marcus Heintel überreichte die Ernennungsurkunden in Anwesenheit von Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jörg Teusch, Wehrleiter Christoph Zender und des stellvertretenden Katastrophenschutzzugführers Florian Stroh an die Gewählten. Foto: VG Traben-Trarbach