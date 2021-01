Corona : Wie Senioren zum Impfzentrum nach Wittlich kommen

Bernkastel-Wittlich Für viele ältere Menschen, die nicht mehr mobil sind, ist es schwierig, die Einrichtung in Wittlich zu erreichen.

Nach dem Durchimpfen der Altenheime werden in diesen Tagen die Über-80-Jährigen im Impfzentrum in Wittlich gegen das Coronavirus geimpft. Viele Senioren, die noch alleine oder bei ihrer Familie leben und nicht mehr mobil sind, können von Angehörigen ins Impfzentrum gebracht werden. Aber was machen Menschen, die keine Angehörigen haben, die ihnen helfen können? In Wittlich wurde dazu der Bürgerbus „Wittlich Shuttle“ aktiviert. In den übrigen Gemeinden des Landkreises arbeitet man derzeit noch an Lösungen, mit dem Landrat wurde das Thema auch schon besprochen.