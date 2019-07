Müllabfuhr : Nicht ganz die feine A.R.T. - Zweckverband stellt Müllabfuhr an steiler Straße ein und erzürnt Anwohner

Die Bewohner der schmalen und steilen Burgstraße in Eisenschmitt sollen ihren Abfall zu den Abholterminen künftig an einen bis zu 350 Meter entfernten Sammelpunkt bringen. So fordert es der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.). Foto: TV/Christian Moeris

Eisenschmitt/Trier Anwohner sind sauer: Der Zweckverband Abfallwirtschaft stellt die Abholung des Mülls in der Burgstraße in Eisenschmitt ein. Die Bewohner sollen ihre Abfälle die steile Straße hinab zu einer Sammelstelle bringen.

Problem In einem Schreiben lässt der Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) seine Kunden in der Burgstraße wissen, „dass Abfälle, die in der Burgstraße bereitgestellt werden, nicht mehr abgefahren werden können.“ Der A.R.T. bittet seine Kunden, die Müll- und Altpapiertonnen, gelbe Säcke sowie Sperrabfall und Elektroschrott künftig an einer Sammelstelle an der Ortsdurchfahrt unmittelbar vor dem Clara-Viebig-Zentrum zur Abfuhr bereit zu stellen.

Die Müllabfuhr in der Burgstraße in Eisenschmitt einzustellen und von den überwiegend älteren Anwohnern zu verlangen, sie sollen die schweren Mülltonnen und gar ihren Sperrmüll teils mehr als 300 Meter den steilen Berg herunter schleppen, kann nicht wirklich ernst gemeint sein. Im Jahr 2019 muss es technische Lösungen geben, Müll aus einer schmalen, steilen Straße abzufahren. Anderenfalls sollte eine Lösung mit der Orts- oder Verbandsgemeinde gesucht und gefunden werden. Ein Gemeindearbeiter könnte den Müll zu einer Sammelstelle karren und der Zweckverband sollte sich an den anfallenden Kosten beteiligen. So dürfen sich Kunden, deren Gebühren ständig steigen, einen guten Service vorstellen.

Im Rahmen einer Überprüfung sei festgestellt worden, dass die Burgstraße in Eisenschmitt an mehreren Stellen nicht die erforderliche Mindestbreite habe. Eine Straße mit Begegnungsverkehr müsse gemäß der Unfallversicherung eine Breite von 4,75 Meter haben. Die erste Engstelle der Burgstraße sei allerdings nur 3,80 Meter breit. Die Straße weise zudem keinen geraden Verlauf auf, wodurch erhebliches Rangieren zwischen den Häusern erforderlich sei, um die Straße zu befahren.

„Hierbei ist aufgrund des engen Straßenverlaufs jedoch kein sicheres Einweisen durch unsere Mitarbeiter möglich.“

Gemäß der Abfallsatzung des Zweckverbands müssten die Kunden deshalb ihre Abfallbehälter zu einem geeigneten Aufstellungsort an der Ortsdurchfahrt bringen. Die Bewohner der Burgstraße müssen künftig also ihre Müll- und Altpapiertonnen, gelbe Säcke und auch Sperrmüll an einen bis zu mehr als 300 Meter entfernten Sammelpunkt bringen und die leeren Tonnen von dort wieder abholen. Dazu sollte man wissen: Die Burgstraße hat eine enorme Steigung. Wenn Mülltonnen vier statt nur zwei Räder hätten, würden sie vom oberen Ende der Straße von alleine bis hinunter in den „Bereitstellungsraum“ rollen. Bei den Bewohnern kommt der Beschluss des A.R.T. – wen wundert es – nicht gut an.