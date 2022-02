Flutkatastrophe : Staatssekretärin Nicole Steingaß informiert sich in Wittlich über Flutschäden

Wittlich (red) Die Wiederaufbaubeauftragte der Landesregierung, Staatssekretärin Nicole Steingaß, hat sich in Wittlich über den Fortschritt der Arbeiten nach der Flutkatastrophe informiert.

„Mir war es von Anfang an wichtig mit den betroffenen Menschen vor Ort in Kontakt zu treten – und zwar in allen betroffenen Regionen. Wir wissen, dass wir für den Wiederaufbau in den von der Flut betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz einen langen Atem brauchen werden, aber jeden Tag werden Fortschritte erzielt“, sagte Steingaß.