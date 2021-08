Stadtentwicklung : Mit der Thurn-und-Taxis-Posthalterei fing alles an – Was in Wittlichs Mitte entsteht

Die Thurn-und-Taxis-Posthalterei in Wittlich nach ihrer umfangreichen Renovierung. Es war das erste Projekt eines niederländischen Investors in der Stadt. Foto: Berdi Architekten Foto: TV/Berdi Architekten

Wittlich Was mit dem Umbau der alten Posthalterei am Wittlicher Marktplatz begann, soll bald mit zahlreichen neuen Wohnungen in der Altstadt weitergehen: Ein Niederländer investiert in der Kreisstadt in zahlreiche Immobilien.

Rund 50 neue Wohnungen entstehen derzeit in der Wittlicher Altstadt auf dem ehemaligen Freckmann-Areal: 19 Einheiten direkt am Marktplatz, 30 in einem Neubau an der Kirchstraße (der TV berichtete). Die ersten sechs frisch sanierten Wohnungen sind bereits kurz nach der Fertigstellung vermietet worden, die weiteren Einheiten zwischen 50 und 100 Quadratmetern sind in der Fertigstellung.

Das Problem bei der Überplanung des Areals seien auch die verschiedenen Höhenniveaus der Gebäude gewesen, die sich zum Teil noch immer in den Wohnungen widerspiegelten, die aber durch einige Tricks und Kniffe weitgehend minimiert worden seien, so Architekt Jan Berdi. Der frühere Besitzer hatte einst die Häuser gekauft und über die Jahre zusammengebaut, sodass die unterschiedlichen Deckenhöhen zustande kamen.

Info Die Posthalterei von Thurn und Taxis Es ist das stadtbildprägendste Gebäude am Marktplatz: die ehemalige Posthalterei derer von Thurn und Taxis. Im Laufe der Zeit diente es als Sitz der preußischen Verwaltung, Gasthof, Lebensmittelgroßhandlung und Wohnhaus. Anlässlich der Einrichtung der Thurn und Taxis'schen Postroute Koblenz-Trier wurde es 1725/26 gebaut, die erhaltene Fassade des barocken Bürgerhauses später. Die Posthalterei bestand bis 1854. Das Haus gehörte lange zu den prominentesten Leerständen der Stadt, ehe es der niederländische Investor aufwendig sanierte. Seit November 1996 steht es unter Denkmalschutz.

In den sanierten Gebäuden haben fast alle Wohnungen einen Balkon oder einen Freisitz bekommen, zudem gibt es Aufzüge, wie Berdi sagt. Ein Problem bei der Sanierung sei der Brandschutz gewesen, den man habe beachten müssen.

In den Niederlanden sie es sehr wichtig, die Innenstädte belebt und bewohnt zu wissen, sagt ein Mitarbeiter des Bauherren, der aus den Niederlanden stammt und derzeit in Wittlich in die Wohnungen investiert. Man wolle das auch in Wittlich umsetzen.

Begonnen hat alles mit dem Umbau der alten Thurn-und-Taxis-Posthalterei am Wittlicher Marktplatz, wie der Investor sagt. Dort sind jetzt das Café Balthazar im Erdgeschoss sowie in den oberen Etagen die Ausstellung des Wittlicher Künstlers Tony Munzlinger in der Casa Tony M. zu sehen.

Bis 2004 wurde das markante Gebäude als Wohnraum genutzt. Der niederländische Investor erwarb 2011 die ehemalige Posthalterei Thurn und Taxis, um sie zu sanieren. Nach elf Jahren Leerstand – davon drei Jahre Planung und Umbau – wurde das barocke Bürgerhaus aus dem Jahr 1853 im Jahr 2015 wieder mit Leben erfüllt.

Früher war das mächtige dreigeschossige Gebäude mit dem auffälligen Mansardendach Sitz der preußischen Verwaltung, Gasthof, Lebensmittelgroßhandlung und bis 2004 Wohnhaus. Hinter der Treppe und repräsentativer Tür war jedoch seit den 1970ern alles abgerissen worden, um Platz für die sogenannte Freckmann-Passage zu machen.

Neben der Schaffung von Wohnraum in der Wittlicher Altstadt soll dort in diesem Jahr auch ein Jubiläum gefeiert werden: Seit zehn Jahren gibt es das Bekleidungsgeschäft „bsix“ in der Burgstraße, das ebenfalls zum Besitz des Investors aus den Niederländen gehört; 2014 hatte das Unternehmen auch „Seidel’s Fashion“ in der Triererstraße nach dessen Insolvenz übernommen. In beiden Läden soll im September, sollte es die Corona-Lage zulassen, gefeiert werden. Die genauen Planungen für das Jubiläumswochenende stehen derzeit noch nicht fest.

Regelmäßig ein Bild vom Fortschritt der Bauarbeiten macht sich der Chef des Ganzen. Seinen Namen will der Niederländer nicht öffentlich nennen, genau so wenig wie die Summe, die er in Wittlich investiert. Nur so viel: Die Banken hätten ihm geholfen, vor allem die Trierer Sparkasse, wie er betont.