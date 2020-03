Lokalpolitik : Niederöfflinger reden über Kita

Niederöfflingen Wenn der Ortsgemeinderat Niederöfflingen am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr in der Wilhelm-Hees-Halle zu einer öffentlichen Sitzung zusammenkommt, geht es unter anderem um die Kindertagesstätte. Zudem will sich das Gremium mit der Erstellung eines Starkregenvorsorgekonzeptes befassen.



