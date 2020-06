Aktion : Gebäude werden in ein mystisches Licht getaucht

Gebäude werden in ein mystisches Licht getaucht

Bernkastel-Wittlich (red) Um auf auf ihre coronabedingte Notlage aufmerksam zu machen haben bundesweit Betroffene aus der Veranstaltungsbranche mit Licht-Installationen auf ihre Not aufmerksam gemacht. Was mystisch und farbenfroh wirkte, hat aber auch im Kreis Bernkastel-Wittlich einen ernsten Hintergrund.

Denn viele in der Branche arbeitenden Menschen sehen ihre Existenz gefährdet.

Um ein deutliches Zeichen zu setzen wurden im Kreis Bernkastel-Wittlich unetr anderem die Burg Landshut in Bernkastel-Kues, die Ober- und Niederburg in Manderscheid und die St.-Anna-Kirche in Morbach (rechts) illuminiert. Fotos (3): Hans Krämer (2)/Ilse Rosenschild (1)