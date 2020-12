Brauchtum : Einfallsreicher Nikolaus in Horath

Einfallsreicher Nikolaus Horath. Mit einem großen Schlitten samt selbst gebauten Rentieren zog der Nikolaus durch Horath. Mehr als 40 Kinder freuten sich auf seinen Besuch ? und auf ihre Nikolaustüten. Unter Berücksichtigung der coronabedingten Vorschriften wurden sie dieses Mal nicht in der Hochwaldhalle überreicht. Stattdessen fuhr der Schlitten anhand einer Anmeldeliste Häuser an, vor denen Nikolaus (Markus Nehren) und Rentiere-Gespann-Lenker (Stefan Rentmeister) erwartet wurden. Die kreative Bescherung ist ebenso engagierten Mitgliedern und vielen Arbeitsstunden des örtlichen Bürgervereins zu danken wie zum 11. November per Handwägelchen verteilte Martins-Brezeln. Foto: Ursula Schmieder