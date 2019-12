Brauchtum : Nikolausmarkt in Neuerburg

Wittlich-Neuerburg Der Nikolausmarkt am Eichbaumplatz findet am Sonntag, 8. Dezember, ab 11 Uhr in Wittlich-Neuerburg statt. Neben Weihnachtsdeko und Drechselhandwerk gibt es Leckeres zu essen.

