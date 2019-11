Wanderung : Nikolauswanderung rund um Bernkastel

Bernkastel-Kues (red) Die traditionelle Nikolauswanderung in Bernkastel-Kues wird am Sonntag, 1. Dezember, veranstaltet. Treffpunkt ist um 10 Uhr am historischen Markplatz in Bernkastel. Hier wird auch die Wanderplakette verkauft.

