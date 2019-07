Feste : Gute Stimmung bei Wein und Musik

Traben-Trarbach Noch bis einschließlich heute feiern Traben-Trarbacher und ihre Gäste das beliebte Moselwein-Festival.

Für Einheimische wie für Besucher ist es ein perfektes Fest. Die vielen Zaungäste beim Umzug am Samstagsmittag beweisen das ebenso wie der Andrang auf dem Festplatz am Trarbacher Moselufer. Motorradfahrer „Michel aus Kölle“ reiste extra fürs Moselwein-Festival an. „Wir fühlen uns hier wohl“, schwärmte er vom super Fest und den netten Leuten: „Alles passt – und der Wein schmeckt auch.“ „Einfach schön“ ist das Moselwein-Festival auch für Stadtbürgermeister Patrice Langer. Als traditionelles Brauchtumsfest sei es ein beliebter Treffpunkt der Vereine und gehöre zu Traben-Trarbach wie die Mosel: „Es ist ganz wichtig, dass wir das erhalten.“ Achim Zender, der als Zweiter Kreisbeigeordneter Landrat Gregor Eibes vertrat, freute sich, erstmals mit dabei zu sein: „Wenn Wein und Musik zusammen treffen, kann’s nur kurzweilige Stunden und schöne Gespräche geben.“ Der Festumzug mit Vereinen und vielen weiteren Bürgern stimmte optimal darauf ein. Mit Musik und Moselblümchen, Stadtschrötern und Sponheimer Musketieren, Biedermeier-Herrschaften und Gästen von „Anno dazumal“. Selbstverständlich gab sich auch Gräfin Loretta die Ehre, begleitet von dem von ihr einst ganz in der Nähe bezwungenen Kurfürst Balduin. Den farbenprächtigen Tross kündigte der Musikverein Traben-Trarbach schwungvoll an, ab und an verstärkt durch knallende Musketen-Schüssen. Stadtweinkönigin Sarah Paloma I. gaben Stadtschröter das Geleit, die nebenbei Weinfässer durch die Gassen rollten.