Bildung : Noch freie Plätze an der Musikschule

Bernkastel-Wittlich An der staatlich geförderten Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich hat im September das neue Musikschuljahr begonnen. Für Klavier, Violine, Harfe, Oboe, Block-/Querflöte, E-Bass und Gesang/Chor gibt es noch an diversen Standorten wenige Ausbildungsplätze: Das Angebot reicht vom Elementarbereich mit Baby- und Musikgarten (Kinder von acht bis 48 Monate), Musikalischer Früherziehung (vier- bis fünfjährige Kinder) und Vorinstrumentalunterricht (sechs- bis siebenjährige Kinder) über Instrumental- (alle Tasten-, Orchester- und Bandinstrumente) und Gesangsunterricht (in klassischer und popularmusikalischer Ausrichtung) bis zum Band- und Orchestermusizieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken