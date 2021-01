Winter : Noch immer Schneebruch und gesperrte Straßen

Morbach/Thalfang Die Situation auf den Höhenlagen des Hunsrücks bleibt angespannt.

Die Schneelage sorgt weiter für Verkehrsbehinderungen in Hunsrück und Hochwald. Grund sind die großen Mengen Schnee, die auf den Bäumen liegen und durch deren Gewicht weiterhin ganze Bäume umzuknicken drohen. Wegen dieser aktuellen Gefahr bleibt die B 269 von Morbach in Richtung Birkenfeld ab Hüttgeswasen weiterhin gesperrt. Momentan seien die Verwaltung des Nationalparks, die Kommunen und die privaten Waldbesitzer damit beschäftigt, Gefahrenbäume von einem Unternehmer entlang der Bundesstraße entfernen zu lassen, sagt Karsten Becker, Leiter der zuständigen Straßenmeisterei Birkenfeld. „Sobald die schlimmsten Bäume weg sind, können wir die Strecke wieder freigeben“, sagt er. Allerdings ist die Lage derzeit noch sehr unübersichtlich. Deshalb sei es unklar, ob es noch zwei Tage, eine ganze Woche oder noch länger dauert, bis dort wieder Autos fahren können.

Es sei auch eine Entscheidung des Unternehmers, der die Bäume entfernt, ob die Arbeiten erledigt werden können oder ob es für die Arbeiter zu gefährlich ist. Hinzu kommen widrige Wetterumstände: In dem betreffenden Gebiet war es am Montag äußerst neblig. „Man sieht die Hand vor Augen nicht“, sagt Becker. Zusätzlich würden die Arbeiten durch Autofahrer behindert, die trotz der Sperrschilder auf der B 269 weiterfahren und sich so in Gefahr begeben.