Der TV hakt nach Deshalb steht die ehemalige Reno-Filiale in der Wittlicher Schlossgalerie immer noch leer

Schon seit Mai 2023 steht die ehemalige Filiale der insolventen Schuhkette Reno, die mittlerweile abgewickelt wurde, in der Wittlicher Schlossgalerie leer. Wie für die meisten der ehemals 180 Filialen der Kette gab es auch für die Niederlassung in Wittlich keine Zukunftsperspektive. „Es gab keine Übernahmeinteressenten für die Filiale in der Schlossgalerie“, hatte der Insolvenzverwalter unserer Zeitung ehemals mitgeteilt. Den Mitarbeitern der Filiale war teils schon vor dieser Entscheidung gekündigt worden.