Freizeit : So ein Zirkus: Noch Restplätze für Ferienworkshop

So ein Zirkus: Noch Restplätze für Ferienworkshop

Trier Das Sommerheckmeck-Kulturfestival für Kinder und Jugendliche findet 2019 zum siebten Mal in Trier und der Eifelregion statt und steht unter dem Motto „Hereinspaziert!“. Zahlreiche Gastspiele, Eigenproduktionen und Workshops beschäftigen sich mit dem Thema „Zirkus“.

Im Rahmen des Sommerheckmecks bietet die Tufa mit dem Verein Palais und dem Chor über Brücken einen Zirkusworkshop für Kinder und Jugendliche mit und ohne Unterstützungsbedarf an. Der Workshop findet vom 8. bis 12. Juli jeweils von 9 bis 16 Uhr in der Tufa Trier statt. Die Teilnehmenden entwickeln in den fünf Tagen ein Zirkustheaterstück. Sie erlernen je nach ihren Fähigkeiten verschiedene Zirkusdisziplinen. Es sind noch Restplätze frei.