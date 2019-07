Tourismus : Das Aus für die Mosel-Card

Bernkastel-Kues/Trier Die Gästekarte „MoselCard“ sollte zur kommenden Saison 2020 für die Ferienregion Mosel-Saar an den Start gehen. Doch daraus wird nichts. Die Mosellandtouristik hat die Einstellung des Projektes mitgeteilt.

Die MoselCard sollte als umlagefinanzierte Gästekarte alle touristisch relevanten Attraktionen und Leistungen für die Ferienregion Mosel-Saar bündeln und Übernachtungsgästen in der Region Mosel-Saar kostenlose Freizeitaktivitäten und freie Fahrt mit Bus und Bahn anbieten, heißt es in einer Presseerklärung der Mosellandtouristik.

Vor einem Jahr startete diese das Projekt, begleitet von der Agentur IRS Consult in München, mit einer Potenzialanalyse. Das Ergebnis: Die Region verfügt nach dieser Studie über die wesentlichen Voraussetzungen zur Einführung einer umlagefinanzierten Gästekarte: nämlich über ein attraktives Leistungsspektrum im Freizeit- und Kulturbereich sowie eine ausreichende Anzahl von Beherbergungsbetrieben mit rund sieben Millionen Übernachtungen jährlich. Daraufhin suchte die Mosellandtouristik seit Januar Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Beherbergungsbetriebe, die sich an der MoselCard beteiligen wollten. Bis zum gesetzten Fristende am 30. Juni 2019 haben sich laut Moselland-Touristik jedoch mit 67 Betrieben zu wenige Beherbergungsbetriebe für eine Teilnahme entschieden.