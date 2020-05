Kostenpflichtiger Inhalt: Corona : Noch zwei Kinder in Großlittgen mit Covid-19 infiziert

Foto: Angelina Burch

Großlittgen (red) Seit dem Bekanntwerden der beiden Covid-19-Infektionen in der Grundschule und der Kindertagesstätte in Großlittgen (der TV berichtete) meldet die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich in beiden Einrichtungen jeweils einen weiteren Coronafall.

„Es handelt sich dabei um zwei Kinder“, erklärt die Kreisverwaltung auf TV-Anfrage. Somit gibt es an Grundschule und Kindertagesstätte (beide Einrichtungen sind derzeit aufgrund der gemeldeten Infektionen geschlossen) jeweils zwei erkrankte Kinder.