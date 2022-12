100. Geburtstag : Die 20er Jahre gleich zweimal erleben – Ein fast Hundertjähriger Hunsrücker erinnert sich

Am 4. Dezember wird Norbert Bastian 100 Jahre alt. Foto: Herbert Thormeyer

Berglicht Norbert Bastian aus Berglicht feiert am 4. Dezember seinen 100. Geburtstag. Der Jubilar strahlt bis heute Lebensfreude aus.

Er erlebt die 1920er Jahre zum zweiten Mal: Am 4. Dezember wird Norbert Bastian 100 Jahre alt. Wie hat dieses Jahrhundert sein Leben geprägt? Das verrät er dem TV in einem intensiven Gespräch.

Norbert Bastian ist auf dem elterlichen Bauernhof in Horath aufgewachsen. Seine früheste Erinnerung: „Ich habe mit drei Jahren einen rot-karierten Rock getragen. Alle Buben in diesem Alter trugen sowas.“

Er fügt hinzu: „Ich war ein unruhiges Kind“. Heute würde man vielleicht sagen „aufgeweckt“. Aber vor 100 Jahren störte so was die Erwachsenen. Die Drohung: „Warte bis zu in die Schule kommst. Die werden dich schon erziehen“, führte zu Angst vor dem ersten Schultag im Horather Schulhaus – zu Recht. Die Prügelstrafe war damals noch üblich, und der kleine Norbert erwischte vier Jahre lang einen Lehrer, der davon reichlich Gebrauch machte. „Erst als der Lehrer wechselte, konnte ich mal ohne Angst lernen und holte alles wieder auf“, erinnert er sich.

Die Kindheit war, wenn man auf einem Bauernhof aufwuchs, in damaliger Zeit von Arbeit geprägt. Jede helfende Hand wurde gebraucht. Zehn Hektar Land, auch mit Wald, Kühe und Schweine waren zu versorgen. „Hunger haben meine beiden Brüder und ich nie gelitten“, sagt er und erinnert an den Handel mit jüdischen Mitbürgern, denen man Tiere verkaufen konnte. „Lazarus, so hieß einer, hatte ein Kälbchen für acht Mark gekauft. Das mussten wir Kinder zu ihm nach Thalfang treiben“, weiß er noch gut. Dort, bei den Juden, sei er zum Essen eingeladen worden: „Das waren alles richtig nette, anständige Leute.“

Einen Beruf erlernen? Nein, er musste in der Landwirtschaft bleiben. Die Nazis, die sich immer mehr breitmachten, lehnte Norbert Bastian rigoros ab. Er wollte nie eine Uniform tragen und widersetzte sich Versuchen, ihn in dieses System zu ziehen.

Geld verdienen war ab 14 Jahren angesagt, ob im Steinbruch oder im Weinberg und als Laufjunge beim Bau der Hunsrückhöhenstraße, um den Bauarbeitern das Essen zu bringen.

Richtig ernst wurde es, als er mit 18 den Stellungsbefehl bekam und im Afrika-Corps eingesetzt wurde. Eine starke Erinnerung ist nicht nur das Trommelfeuer der Briten, das Lazarett und die Gefangenschaft, sondern auch eine Nacht im Freien und das Erwachen Auge in Auge mit zwei Skorpionen.

„Das alles habe ich mit viel Glück überlebt“, sagt er heute. Erst nach dem Krieg konnte er Arbeit finden, die auskömmlich bezahlt wurde, ob als Gleisbauer in Remscheid, auf dem Flughafen Hahn als Schweißer auf Montage oder später im Horather Stahlwerk.

„Aus Remscheid kam der Papa nur alle sechs Wochen nach Hause. Meine Schwester Cornelia und ich waren immer gespannt, was er uns diesmal mitbringt“, erinnert sich Tochter Helma Blatt. Puppen und Kleidchen für die Kinder, das gab es auf dem Land nicht so häufig.

Heute spricht man von Resilienz, der Fähigkeit, widrige Zeiten ohne Schaden zu überstehen. Norbert Bastian ist ein Beispiel dafür, ob als Sänger im Verein (Ehrenmitglied im MGV Cäcilia Horath) oder begnadeter Büttenredner mit eigenen Texten, hat er sich bis heute die Lebensfreude und den Humor bewahrt.

Er schrieb Gedichte und seine Lebensgeschichte hat er ebenfalls in zahlreichen Bänden für die Nachwelt festgehalten – für die Familie ein ganz persönlicher Schatz.

Eine ganz besondere Leidenschaft war die Reiselust. Bis in die USA führte ihn die Neugier nach anderen Ländern und ihren Besonderheiten: „Einige in unserer Familie sind ja dorthin ausgewandert.“ Der Jubilar ist belesen, liebt den Klang der Operetten, hat mit Boxen und Billard zwei Lieblingssportarten, die er sich gern im Fernsehen anschaut.

Und sein Interesse geht weit über die Länder der Erde hinaus, denn alles, was über das Weltall im Fernsehen kommt, schaut er besonders gerne und sagt: „Ich will doch wissen, was es mit den Schwarzen Löchern auf sich hat.“

Wichtig ist für Norbert Bastian bis heute die Bewegung, auch wenn das nur noch mit Rollator möglich ist.