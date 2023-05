Würdigung für langjähriges Engagement Landesverdienstmedaille für Norbert Kraff aus Hetzerath

Der 71-Jährige erhielt die Auszeichnung bei einer kleinen Feierstunde im Kurfürstlichen Palais in Trier in Anerkennung seines langjährigen Engagements im Bereich der Kultur sowie der Kommunalpolitik. Seit 39 Jahren dirigiert Kraff nun das Mandolinenorchester in Hetzerath und leitet als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Auch als stellvertretender Vorsitzender des Kreismusikverbandes und als Beauftragter für Zupforchester setzt er sich seit vielen Jahren für die Belange der Vereine und die Förderung der Musik ein. Neben seinem kulturellen Wirken ist Kraff auch in der Kommunalpolitik engagiert. Als langjähriges Mitglied im Kreistag, in Ausschüssen und Zweckverbänden sowie in der Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Region Trier vertritt er die Interessen der Menschen. Mit dabei waren VG-Bürgermeister Manuel Follmann (links), Landrat Gregor Eibes (Zweiter von rechts) und Ortsbürgermeister Werner Monzel (rechts). Foto: ADD Trier