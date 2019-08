Vortrag : Klare Worte zu Europa

Norbert Lammert hat beeindruckende Text zu Europa ausgewählt, um das Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Foto: Christina Bents

Klausen Norbert Lammert, zwölf Jahre Präsident des deutschen Bundestages, war in Klausen bei den Eifel-Kulturtagen zu Gast.

„Es ist paradox: Aus historischer Sicht war Europa nie in einer besseren Verfassung und doch war Europa als organisierte Staatengemeinschaft noch nie in einer schlechteren Lage, als heute“. Diese Kernthese zog sich wie ein roter Faden durch die Texte, die Norbert Lammert in der Klausener Wallfahrtskirche vorlas. Sie waren aus verschiedenen zeitlichen Epochen von 1939 bis 2019 und die Autoren waren verschiedener Herkunft, verschiedenen Glaubens oder haben besondere Rollen in der Gesellschaft, beispielsweise von Navid Kermani, ein Deutscher iranischer Herkunft aus Köln, Islamwissenschaftler und glühender Europäer. Er hat, so Professor Lammert „die schönste Liebesgeschichte an das Grundgesetz geschrieben, die ich je gehört habe.“ Er hat Europa als „größte Errungenschaft bezeichnet, die Völker befriedet und ökonomischen Wohlstand hervorgebracht hat.“ Die Zerrissenheit zu Europa hat Thomas Brasch zum Ausdruck gebracht: „Was ich habe, will ich nicht verlieren, wo ich bin will ich nicht bleiben.“ Einen sehr beachtlichen Text hat auch Eva Menasse vor zwei Jahren veröffentlicht. Darin schreibt sie, dass die Angst in vielen europäischen Staaten regiert. Angst vor der Globalisierung, der Zukunft, den Flüchtlingen oder einfach Angst vor der Angst. Sie stellt aber auch die These auf, ob es vielleicht gar keine Angst sei, sondern auch die Lust der totalen Grenzüberschreitung.

Im anschließenden Gespräch ging es darum, ob die Europäische Union und die Nato nicht vielleicht überholte Relikte aus vergangener Zeit sei. Dazu hatte Norbert Lammert eine klare Haltung. Er ist der Meinung: „Man muss schützen, was einem wichtig ist! Die Nato brauchen wir, denn es gibt in Europa bereits gewaltsame Grenzverschiebungen und Russland hat in Königsberg Mittelstreckenraketen stationiert, die eine Reichweite bis Island und Berlin haben. Das ist kein Kino, darauf stellen wir uns besser ein.“

Das Europa oft wie ein zahnloser Tiger wirke, merkte der Dominikanerpater an, Lammert antwortete darauf, dass Geschlossenheit in Europa schwierig sei, „da es ja kein eigener Staat ist, was ich sehr befürworten würde, sondern eine Staatengemeinschaft.“