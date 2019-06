Kultur : Norddeutscher Humor in Lüxem

Norddeutscher Humor in Lüxem

Wittlich-Lüxem (red) Die Eifel-Kulturtage waren zu Gast in Wittlich-Lüxem. Auf dem Programm stand der norddeutsche Comedian Benni Stark. Hohes Tempo, gelegentlich schlüpfrig, charmant, mit einer großen Gagdichte präsentierte er sein Programm.

Die nächste Veranstaltung ist am 23. August mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert in der Wallfahrtskirche in Klausen. Foto: Mike-D. Winter