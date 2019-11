Konzert : Saxofon-Hits für einen guten Zweck

No Sax No Fun. Foto: TV/NoSaxNoFun/Verkehrsamt Veldenz

Bernkastel-Kues (red) Ein Benefizkonzert mit der Band „NoSaxNoFun“ wird am Sonntag, 1. Dezember, ab 18 Uhr in der Güterhalle in Kues veranstaltet. Unter dem Motto „Swinging on the way to Christmas“ erklingen Songs von Glenn Miller sowie Hits der Big-Band-Ära wie „In the mood“ oder „Moonlight Serenade“.

