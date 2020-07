Kommunalpolitik : Notarvertrag unterzeichnet

Foto: privat Foto: TV/privat

Wittlich (red) Der Notarvertrag zum Verkauf eines Grundstückes an den Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) wurde unterzeichnet. Auf dem Grundstück in der Otto-Hahn-Straße in Wittlich soll ein Wertstoffhof errichtet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Foto zeigt Bürgermeister Joachim Rodenkirch (links) und den Verbandsdirektor der A.R.T., Dr. Maximilian Monzel bei der Vertragsunterschrift.