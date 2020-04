Kostenpflichtiger Inhalt: Bildung : So läuft es mit der Notbetreuung

Wie die Arbeit in den Kitas während der Krise weitergehen soll, wird derzeit diskutiert. Foto: dpa/Jens Büttner

Klausen/Heidenburg/Wittlich Seit Ende der Osterferien gelten neue Corona-Richtlinien für Kitas und Grundschulen. Der TV hat in der Kita Klausen und in der Grundschule Heidenburg nachgefragt, wie das geregelt wird.

Seit Ende der Osterferien können auch Eltern aus nicht systemrelevanten Berufen ihre Kinder zur Notbetreuung in Kitas und Grundschulen anmelden. Ursprünglich war die Notbetreuung nur für Eltern gedacht, die zum Beispiel im medizinischen Bereich oder bei der Polizei tätig sind.

Diese Regelung hat die Landesregierung nun gelockert. Im Landkreis Bernkastel-Wittlich gibt es 42 Grundschulen und 76 Kitas in unterschiedlichen Trägerschaften. 46 sind in kommunaler Trägerschaft, 24 in katholischer, drei in evangelischer und drei in freier Trägerschaft. Wie Manuel Follmann, Pressesprecher der Kreisverwaltung mitteilt, habe in den Schulen eine Notbetreuung im Schnitt in 40 Fällen stattgefunden. Nach den Osterferien sei diese Zahl auf 99 Fälle (Stand: 21. April) angestiegen.

Info Hygiene bei pädagogischer Arbeit Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung erklärt auf TV-Nachfrage zur Maskenpflicht: „Wo die sogenannte Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz gelten wird, ist letztendlich der Verordnung zu entnehmen, die noch vom Gesundheitsministerium bekanntgegeben wird. Nach bisheriger Kenntnis wird diese Pflicht sich auf den ÖPNV und das Einkaufen in Geschäften beziehen und demnach nicht auf Kitas. Die Empfehlungen für die pädagogische Arbeit lauten Abstand einhalten, Hände waschen und Hände desinfizieren. Das ist natürlich bei der Betreuung von Kleinkindern etwas schwierig, aber nicht unmöglich, zumal auch die Gruppengröße in der Notbetreuung beschränkt ist. Die Frage nach der Maskenpflicht wird auch Gegenstand des Kita-Hygieneplans sein, der sich derzeit in der Endabstimmung befindet.“

Die Notbetreuung in Kindertagesstätten lag demnach in den vergangenen drei Wochen konstant bei zirka 130 Kindern. Follmann: „Dies sind im Schnitt 1,7 Fälle pro Kita, wobei sich die Inanspruchnahme ungleichmäßig verteilt. Da die Meldungen der Kindertagesstätten wöchentlich und nachgelagert hier eingehen, sind die Fallzahlen dieser Woche noch nicht bekannt. Allerdings lassen die Rückmeldungen einzelner Einrichtungen den Schluss zu, dass sich auch für den Bereich der Kindertagesstätten eine stärkere Inanspruchnahme der Notbetreuung abzeichnet.“

Wer kann nun seine Kinder zur Notbetreuung anmelden? Die derzeit gültige vierte Notverordnung des Landes hat dazu den Personenkreis von systemrelevanten Berufen erweitert. In einem Zusatz heißt es, die Notbetreuung richte sich außerdem an berufstätige Alleinerziehende und andere Sorgeberechtigte, die auf eine Betreuung angewiesen sind und keinerlei andere Betreuungslösung finden (Härtefälle).“ Das ist weiter gefasst als zuvor und erweitert damit auch den Kreis derjenigen, die Notbetreuung in Anspruch nehmen können. Die Entscheidung darüber fällt schlussendlich der Träger der Kita beziehungsweise der Direktor der Grundschule.

Alois Meyer ist Bürgermeister von Klausen und damit auch für die Gemeindekita zuständig. Als der TV am Mittwochmorgen bei ihm anruft, sitzt Meyer gerade mit den Erzieherinnen und Erziehern in einer Besprechung, in der es um genau diese Themen geht. „Als die Kita geschlossen wurde, haben sich die Eltern schnell auf die neue Situation umgestellt. Wir haben jetzt aber eine Notgruppe, in der sechs Kinder angemeldet sind und wir stellen uns gerade darauf ein, dass noch mehr Kinder kommen,“ sagt Meyer. Dazu müssen Dienstpläne entwickelt und mit dem Personal gesprochen werden. „Wir setzen uns mit der Kita-Leitung für jeden Einzelfall an Notbetreuung zusammen und entscheiden individuell. Es geht ja um Menschen, die hier im Dorf leben und die man auch kennt. Da können wir besser reagieren als eine weiter entfernte Behörde,“ erklärt Meyer.

Er betont, dass eine Notgruppe nicht der normale Betrieb sei und grundsätzlich kein Anspruch bestehe. Die individuelle Notsituation müsse der Träger definieren und das auch verantworten. „Die Entscheidung ist natürlich schwierig, aber sie liegt bei uns. Wir haben die Verantwortung vor Ort und auch den besseren Zugang zur jeweiligen Familie,“ sagt Meyer.

Er weist darauf hin, dass Risikogruppen im Team ausgeschlossen sind: „Personell können wir zwei Notgruppen mit jeweils zehn Kindern stemmen. Mehr geht nicht.“ Ob die derzeit vielfach diskutierten Schutzmasken helfen könnten? „Das geht in diesem Bereich nicht, die Arbeit lebt ja auch vom Kontakt mit den Kindern. Die kriegen Angst, wenn sie eine Maske sehen. Das Risiko ist allen Mitarbeitern bewusst.“

Wie schaut es an den Grundschulen aus? Christopher Lang ist Leiter der Grundschule in Heidenburg. Dort wurde bereits vor und während der Osterferien Notbetreuung angeboten, aber noch nicht wahrgenommen. Nach den Osterferien haben sich Eltern in systemrelevanten Berufen gemeldet. „Aktuell betreuen wir zwei Kinder, die am Vormittag durch das Lehrpersonal betreut werden und an ihren Wochenplänen arbeiten,“ sagt Lang.