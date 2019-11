Bitburg/Wittlich Zwischen Bitburg und Wittlich fallen Fahrten aus. Der TV erklärt alle Änderungen.

Hintergründe Wegen eines Insolvenzverfahrens hatte ein Subunternehmer von Busreisen Walscheid mit Sitz in Dudeldorf (Eifelkreis Biburg-Prüm) überraschend die Fahrtverträge gekündigt. „Wir konnten mit viel Aufwand einen Notfallfahrplan organisieren“, sagt Firmenchef Guido Walscheid. „Damit können wir sicherstellen, dass trotz der Ausfälle einiger Fahrten alle Schulkinder sicher und pünktlich an ihr Fahrziel kommen“. Der Notfallfahrplan wurde über das verlängerte Wochenende ausgearbeitet. Die Genehmigung des Landes wurde im Eilverfahren eingeholt. „Das soll natürlich kein Dauerzustand sein“, betont Walscheid. „Sobald wir weitere Busse und Fahrer am Markt gewinnen können, kehren wir zum Normalfahrplan zurück“. Angesichts des Mangels an ausgebildetem Fahrpersonal und Bussen könne dies jedoch einige Zeit dauern. Auf der Linie 403 sind täglich zwölf Fahrten von Änderungen betroffen. Seit Sonntag hängen die geänderten Fahrpläne an allen Haltestellen aus.