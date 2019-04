Der Kreuzweg der Jugend startet am Freitag, 12. April, um 18.30 Uhr startet ab Jugendherberge Manderscheid der Kreuzweg der Jugend. Erstmals ist dies eine ökumenische Veranstaltung. Gemeinsam werden die Katechumen der Evangelischen Kirchengemeinde Wittlich und die Firmlinge der Pfarreiengemeinschaft Manderscheid in der Passionszeit gemeinsam an das Leiden Jesu erinnern.

Pfarrer Johannes Burgard von der Evangelischen Kirchengemeinde Wittlich sagt zu den Anfängen der Zusammenarbeit: „Das gemeinsame Projekt wurde bei der Einführung von Pfarrer Paul Eich verabredet. Er stellte mir seine Erfahrungen mit dem ökumenischen Kreuzweg der Jugend vor, den er als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Bernkastel-Kues gemacht hatte. Unser Ziel in den Vorbereitungen war, dass sich Katechumen und Firmlinge, die gleichen Alters sind und sich in derselben Lebensphase befinden, bei einem gemeinsamen Projekt kennenlernen. Wir hoffen, mit dieser Form des Kreuzweges in der Passionszeit eine Form zu finden, die besonders Jugendliche anspricht.“

Der Kreuzweg beginnt an der Jugendherberge in Manderscheid. Dann folgt die zweite Station in der evangelischen Trinitatiskirche. Anschließend besuchen die Jugendlichen die Menschen im Altenpflegeheim Haus Luzia und machen sie mit dem Besuch des Manderscheider Maarmuseums einen Zeitsprung in die Urgeschichte. Der Abschluss findet in der Lebensbaumkirche statt. Pfarrer Paul Eich betont: „Kreuzwegbilder zum Thema ‚Ans Licht‘ des Künstlers Ben Willikens begleiten den Weg. Er spielt mit seinen Bildreihen, in denen er fotografisch Positive wie Negative verwendet, mit der Dunkelheit und dem Licht.“ Die Räume auf den Bildern können Orte der menschlichen Seele sein mit ihren eigenen Ängsten und Sorgen. Begleitet wird der Weg von Katechetinnen und Pfarrern der beiden Konfessionen und musikalisch vom Kinder- und Jugendchor Bettenfeld.