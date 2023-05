Klima und Wetter Vor 40 Jahren an der Mosel: Fast ein Jahrhundert-Hochwasser (Fotos)

Trier/Bernkastel-Kues · Auf 10,56 Meter stieg das Wasser am 28. Mai 1983 am Pegel in Trier. Es war bis dahin das höchste Nachkriegs-Hochwasser. So hoch stand das Wasser damals in Bernkastel-Kues.

28.05.2023, 10:27 Uhr

Die Nummer zwei unter den Jahrhundert-Hochwassern 7 Bilder Foto: Roland Klinger/Helmut Theis

Bis heute liegt esauf Rang zwei der Ereignisse in neuerer Zeit. Nur einmal stieg die Mosel am Pegel Trier in den vergangenen Jahrzehnten noch höher als im Frühjahr 1983 und das war beim Jahrhundert Hochwasser 1993, als in Trier ein Wasserstand von 11,28 Meter erreicht wurde.