Benefiz : Jetzt gibt es in Wittlich auch Löwinnen

Wittlich (fgo) Der Lions Club Wittlich feierte in diesem Jahr seinen 35. Geburtstag. Der Herrenverein unterstützt seit Jahren zahlreiche Projekte, wie etwa den Kinderschutzbund und die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte.

Seit April gibt es in Wittlich einen Ableger der Hilfsorganisation. Beim Lions Club Wittlich-Lesura handelt es sich um einen reinen Damenclub. Es gebe für Lions Clubs die Vorgabe, sich um eine höhere Frauenquote zu bemühen, sagt die Gründungspräsidentin des Lions Clubs Wittlich-Lesura, Ulrike Brämer. Da man sich im Lions Club Wittlich gegen die Aufnahme von Frauen entschieden hätte, habe man sich um aktive Frauen bemüht, die bereit seien, sich für wohltätige Zwecke einzusetzen und einen eigenen Club gründen sollten. 21 Damen habe man dann für den Club und den zusätzlich gegründeten Förderverein gewinnen können. Die erste Aktion des Damenvereins ist schon in der Planung: Ein Adventskalender, bei dem täglich Preise gewonnen werden können. Der Erlös soll in Kooperation mit den regionalen Schulen eine individuelle Unterstützung (Corona-Maßnahme) von Schülern innerhalb des Nachmittagsunterrichts ermöglichen.

Die Dachorganisation Lions International wurde 1917 in den USA gegründet, 1989 gab es den ersten deutschen Lions Club in Bremen. Nach eigenen Angaben haben die 47 000 Lions Clubs weltweit etwa 1,4 Millionen Mitglieder, die in 200 Ländern und geografischen Gebieten ihren Sitz haben. Auch die dazugehörigen Jugendorganisationen, die Leo Clubs, sind mit 130 000 Mitgliedern in 7200 Clubs in 150 Ländern und geografischen Gebieten vertreten. Die Lions Clubs in Deutschland sind in geografischen Distrikten organisiert, die jeweils durch einen Distrikt-Governor repräsentiert werden. Diese wählen einen amtierenden oder aus der letzten Amtszeit stammenden Distrikt-Governor als Vorsitzenden, der die deutschen Lions Clubs national und international vertritt.