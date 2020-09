Erwachsenenbildung : Volkshochschul-Fusion: Das Quartett schmilzt

Bernkastel-Kues Im Landkreis sind nur noch drei Kommunen im Spiel, deren Bildungseinrichtungen möglicherweise zu einer Einheit fusionieren.

Eigentlich sollten die Volkshochschulen (VHS) an der Mosel und im Hunsrück noch stärker zusammenwachsen als bisher. Das war die Idee, über die der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Bernkastel-Kues schon beraten und dem VG-Rat empfohlen hat, einer Fusion der eigenen VHS mit den entsprechenden Pendants in Morbach, Thalfang und Traben-Trarbach zuzustimmen. Doch hat die Nachbarkommune von der Mosel den Bernkastelern jetzt einen Strich durch diese Pläne gemacht. Denn Marcus Heintel, Bürgermeister der VG Traben-Trarbach, teilt mit, dass sich der Haupt- und Finanzausschuss seiner VG entschlossen habe, die Volkshochschule weiterhin selbstständig zu betreiben und dem „Bernkastel-Kueser Modell“ nicht beizutreten. Diese Auffassung sei vom VG-Rat in der jüngsten Sitzung – offensichtlich im nichtöffentlichen Teil – bestätigt worden.

Gegründet wurden die Volkshochschulen einst auf Ebene der Verbandsgemeinden. Daraus bildete sich die Kreisvolkshochschule in Wittlich mit den Außenstellen Morbach, Traben-Trarbach und Thalfang, wobei von der administrativen Zentrale der KVHS keine eigenen Kurse angeboten werden. 2019 haben die VG Bernkastel-Kues und die Einheitsgemeinde Morbach eine Kooperation vereinbart. Die VHS Bernkastel-Kues hat ihre Morbacher Kollegen mit der Erstellung weiterer Angebote unterstützt und ihr 18 vororganisierte Kurse zugeliefert sowie in die Theaterfahrten aufgenommen. Finanziell hat die Gemeinde Morbach die VHS Bernkastel-Kues für die dafür benötigten Aufwendungen mit 10 000 Euro unterstützt. Eine Kooperation, die sich laut dem Bürgermeister Andreas Hackethal „absolut bewährt“ habe. So sei es etwa gelungen, durch eine Erhöhung der Anzahl an Dozenten das Angebot an Kursen sowohl in Morbach als auch in Bernkastel-Kues zu erhöhen. Eine weitergehende Fusion kann sich Hackethal sehr gut vorstellen. Darüber werde „zu gegebenem Zeitpunkt“ entschieden werden. Vera Höfner, Erste Beigeordnete und künftige Bürgermeisterin der VG Thalfang, sagt, eine gute Basis sei da, es hätten im Vorfeld Gespräche stattgefunden. „Grundsätzlich macht es immer Sinn, Synergien zu prüfen“, sagt sie. Wenn tatsächlich ein Mehrwert entsteht, werde man das umsetzen, wobei die Entscheidungen dazu in den Gremien getroffen werden, die in den kommenden Sitzungen darüber beraten werden.