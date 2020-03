Fünf negative Tests : Nur noch zwei Covid-19-Verdachtsfälle im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Info

In Verdachtsfällen, bei Symptomen wie Husten, Fieber, Atemnot, Halsschmerzen und anderen Symptomen, Kontakt zu bestätigten oder unbestätigten COVID-19-Fällen sowie auch nach einem Aufenthalt in Risikogebieten ordnet das Gesundheitsamt, wenn es von einem Verdachtsfall erfährt, einen Corona-Test an. Dieser Test wird von dem behandelnden Hausarzt durchgeführt, der die Probe an ein Untersuchungslabor weiterleitet.