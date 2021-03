Blaulicht : Morbacher Firmenhalle in Flammen: Keine Verletzten

Foto: Polizei Morbach

Morbach Zu einem Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb in der Hochwaldstraße in Morbach rückte die Polizei am Freitag, 5. März, gegen 20.45 Uhr aus. Laut Polizei brannte dort eine Halle. Die Einsatzkräfte brachten den Brand unter Kontrolle und löschten ihn. Menschen wurden nicht verletzt. An der Halle entstand, so teilte die Polizei weiter mit, ein Schaden im mittleren fünfstelligen Betrag.