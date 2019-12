Märkte : Wenig  los auf dem „Letzten Markt“

Thalfang Nur sieben Marktbeschicker haben in diesem Jahr an der Thalfanger Traditionsveranstaltung ihre Waren angeboten.

Was ist mit dem „Letzten Markt“ in Thalfang los? Das müssen sich Besucher fragen, die in diesem Jahr zur Traditionsveranstaltung gekommen sind. Lediglich sieben Verkaufsstände mit Textilien, Hüten, Reinigungsmitteln, Haushaltswaren und Lederwaren haben Marktbeschicker in diesem Jahr rund um den Villeneuver Platz aufgebaut. Zum Vergleich: 2011 schrieb der TV von 56, 2012 von 63 Ständen, die die Hauptstraße entlang bis hoch zur Ecke Kirchgasse für eine bunte Auswahl an verschiedensten Sortimenten gesorgt und 3000 Besucher aus der Mark Thalfang und darüber hinaus angelockt hatten. 2018 waren es bei Nieselregen noch 20 Stände gewesen. Und die Besucherzahlen? „Immer weniger, und das bei gutem Marktwetter“, sagt ein Händler an seinem Textilstand und deutet auf die nur wenig bevölkerte Straße. „Wenn um 16 Uhr Leute zum Nikolaus kommen, nützt uns das nichts“, sagt er.