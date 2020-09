Kunst : Oberhalb von Traben: Der „Weinmann“ im Weinberg

Extra

In den Weinbergen an der Mosel gibt es dafür nicht allzu viele Beispiele. Eines allerdings ganz in der Nähe des Weinmanns: Waxweilers „Vier Versuche über das Sehen“, vier auf Trarbach blickende Stein-Köpfe. Sehenswert an der Obermosel ist der Skulpturenweg „Steine am Fluss“ zwischen Palzem und Konz. Eines der 16 Objekte: Waxweilers „Großer Zeiger“ oberhalb von Wellen. Im Konzer-Doktor-Weinberg prangt zudem der „Doktorhut“, eine Skulptur von Harald Pompl. Und im Kreis Cochem-Zell verbindet der „Kulturweg Skulpturenpark“ mit Exponaten von vier Künstlern ­Senheim und Mesenich.