Soziales : Trommler unterstützen mit DVD-Aktion den Brunnenbau in Mali

Oberhambach/Morbach (red) Wie kann man Einnahmen für Spenden erzielen, wenn Corona bei fast allen Auftritten einen Strich durch die Rechnung gemacht hat? Diese Frage stellte sich auch die Trommelgruppe Sikudhani. Mit einer für die Interessenten individuell gestalteten Gruß- und Glückwunsch-DVD kommen die Djembefreunde zu ihrem Publikum ins Wohnzimmer.

Jede DVD wird mit den persönlichen Wünschen in der Moderation gestaltet. Mit dem Erlös der DVD-Aktion und den Einnahmen, die vor Ausbruch der Pandemie bei den Sikhudani-Konzerten in Ellweiler und Baumholder zusammengekommen sind, hat die Oberhambacher Gruppe insgesamt eine vierstellige Spendensumme für die Mali-Hilfe Morbach ertrommeln können. Das Geld wird verwendet für den gerade realisierten Brunnen in Kola. Wer das Projekt „Wasser ist Leben“ unterstützen will, kann auf das Konto der Sparkasse Mittelmosel, IBAN DE14587512300010030740 spenden. Weitere Infos: www.trommelgruppesikudhani.de Foto: Mali-Hilfe