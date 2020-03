Kommunalpolitik : Oberöfflingen wählt Ortsbürgermeister

Oberöfflingen Die Gemeinde wird seit der Kommunalwahl übergangsweise geführt.

Keiner wollte es machen: Bei der Kommunalwahl im Mai 2019 hatte sich in Oberöfflingen – wie auch in einigen anderen Ortsgemeinden der VG Wittlich-Land – kein Kandidat für die Wahl des Ortsbürgermeisters gefunden. Eine Wahl fand deshalb auch nicht statt. Bis heute führt der ehemals gewählte Ortsbürgermeister Hans-Theo Weber die Geschäfte der Ortsgemeinde weiter fort. Doch möglicherweise nicht mehr lange. Denn der Ortsgemeinderat Oberöfflingen will an diesem Dienstagabend einen ehrenamtlichen Ortsbürgermeister wählen – möglicherweise aus den eigenen Reihen. Am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr kommt der Ortsgemeinderat im Gemeindesaal zu einer öffentlichen Sitzung zusammen, um durch Stimmzettel in geheimer Abstimmung im Wege der Mehrheitswahl zu wählen. Gemäß Paragraph 40 der Gemeindeordnung können nur solche Personen gewählt werden, die dem Rat vor der Wahl vorgeschlagen worden sind. Wird nur ein Bewerber vorgeschlagen, so kann mit „Ja“ oder „Nein“ abgestimmt werden. Bei einer Wahl, zu der mehrere Personen vorgeschlagen werden, ist der Name des Bewerbers, für den das Ratsmitglied seine Stimme abgeben will, einzutragen. Im Anschluss an die Wahl sollen der ausgeschiedene Ortsbürgermeister sowie Ratsmitglieder offiziell verabschiedet und geehrt werden.